El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Cuntis se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. A primera hora, la temperatura rondará los 13 grados , con una humedad relativa del 80%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 17 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, la humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a que la sensación de calor sea más llevadera. A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noreste a una velocidad de entre 5 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas más cálidas. Este viento ligero será un alivio, especialmente durante las horas de mayor calor, y contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia hasta la tarde. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 80% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría traer consigo un ligero aumento en la nubosidad, aunque no se anticipan tormentas.

La probabilidad de tormenta es baja, con un 30% de posibilidad en la franja horaria de 14:00 a 20:00, lo que sugiere que cualquier actividad de lluvia será leve y no debería interrumpir las actividades al aire libre. Por la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, con temperaturas que descenderán a los 11 grados hacia la medianoche.

En resumen, el día en Cuntis se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles lluvias ligeras en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.