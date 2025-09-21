El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales. La nubosidad comenzará a aumentar hacia la tarde, con periodos de poco nuboso, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día, lo que sugiere que los residentes de Catoira podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades que rondarán los 2 a 4 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en la tarde, especialmente del norte y noreste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

La tarde se presentará con cielos parcialmente nublados, pero sin riesgo de tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 0% durante todo el día. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona. Hacia la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas descenderán a niveles más frescos, rondando los 11 grados .

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy será mayormente favorable, con cielos despejados y temperaturas agradables. Los vientos, aunque moderados, no representarán un inconveniente significativo. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo o simplemente relajarse en casa con las ventanas abiertas, aprovechando la frescura del aire.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.