El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, A Cañiza se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 16 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada agradable y soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 16 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 60% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante todo el día, con valores de precipitación que se mantienen en cero hasta la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h en las horas más activas del día. La dirección del viento será predominantemente del norte, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A primera hora, la velocidad del viento será de unos 3 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 15 km/h por la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será nula durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y tranquilo. Sin embargo, se prevén intervalos nubosos hacia la tarde, aunque sin impacto significativo en la temperatura ni en la posibilidad de lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:32 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que invitará a salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.