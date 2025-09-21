El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Cangas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 62% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con valores que no superan el 0%, lo que refuerza la idea de un día sin lluvias.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden sentirse más frescas con el viento.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas en la tarde, pero sin que esto afecte la claridad del día. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes que Cangas tiene para ofrecer. La puesta de sol está prevista para las 20:34, momento en el cual el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonalidades cálidas, ideal para quienes deseen capturar la belleza del atardecer.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa fresca. No se esperan lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de un día pleno en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.