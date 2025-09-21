El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, proporcionando un ambiente templado y cómodo para actividades al exterior.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 62% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. La brisa será suave, con vientos predominantes del norte que oscilarán entre los 10 y 24 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y temperatura hará que la sensación térmica sea agradable, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día sin lluvias significativas. Sin embargo, hay un leve riesgo de lluvia escasa en la tarde, con un 50% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las cantidades esperadas son mínimas. Por lo tanto, es poco probable que la lluvia interrumpa los planes de los habitantes y visitantes de Cambados.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que facilitará la observación de las estrellas y un hermoso ocaso que se espera para las 20:34 horas.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Aunque existe una ligera posibilidad de lluvia en la tarde, es recomendable aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de la belleza de esta localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.