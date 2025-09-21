El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

Hoy, 21 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 90%, lo que podría generar una sensación de bochorno en la mañana. Sin embargo, a medida que el día progresa, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 59% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más fresco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Durante las horas pico, especialmente entre las 12:00 y las 18:00, se anticipan ráfagas más intensas que podrían alcanzar hasta 44 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre. La dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del norte, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia hasta la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad del 30% de tormentas breves en la franja horaria de 08:00 a 14:00, aunque la posibilidad de que se materialicen es baja. Por lo tanto, es recomendable que los residentes y visitantes disfruten del día al aire libre, pero mantengan un ojo en el cielo por si acaso.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:33. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. En resumen, el día se perfila como una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en Caldas de Reis, con un tiempo mayormente favorable y sin preocupaciones de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.