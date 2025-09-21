El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 91% a las 6:00 AM, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 55% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con una velocidad que oscilará entre 11 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas, ya que la combinación de viento y temperatura puede hacer que se sienta más fresco de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día, aunque se registran algunas posibilidades de lluvia escasa en la tarde, especialmente entre las 2:00 PM y las 8:00 PM, aunque no se espera que esto afecte significativamente las actividades al aire libre. La lluvia, si se presenta, será mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

A lo largo de la tarde, el cielo podría experimentar un ligero aumento en la nubosidad, pero se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 12 grados hacia las 11:00 PM. El ocaso se producirá a las 20:33, marcando el final de un día que, a pesar de la ligera posibilidad de lluvia, se caracterizará por un tiempo mayormente favorable.

En resumen, Barro disfrutará de un día mayormente soleado y templado, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura y una baja probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.