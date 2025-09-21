El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 72% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 18 grados en las horas centrales del día. La brisa será suave, con vientos predominantes del norte, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h. Esto hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

Durante la tarde, el cielo seguirá despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la luminosidad del día. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 18 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 19 grados. La humedad continuará disminuyendo, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es nula en todos los periodos. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no se esperan sorpresas en forma de lluvia.

Sin embargo, hacia el final de la tarde, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, aunque sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas. La temperatura comenzará a descender a medida que se acerque el ocaso, que se producirá a las 20:34 horas. Para entonces, se espera que la temperatura se sitúe alrededor de los 17 grados, con una brisa más fresca que hará que la noche sea agradable.

En resumen, el día de hoy en Baiona se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los habitantes y visitantes de la localidad podrán aprovechar al máximo este día, disfrutando de la belleza natural que ofrece la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.