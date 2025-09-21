El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 21 de septiembre

El día de hoy, 21 de septiembre de 2025, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 20 grados a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 89% a las 00:00 horas y descendiendo a un 49% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor en la mañana, pero a medida que el sol se eleva, la sensación térmica será más agradable. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco, especialmente en áreas abiertas. A lo largo del día, el viento será más suave en la mañana y se intensificará a medida que se acerque la tarde.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante todo el día. Sin embargo, se registrarán algunas lluvias escasas en la noche, con una acumulación de 0.1 mm, lo que no afectará las actividades diurnas. La probabilidad de tormentas también es inexistente, lo que garantiza un día tranquilo y sin sobresaltos meteorológicos.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:32 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que al caer la noche, el termómetro marque alrededor de 12 grados.

En resumen, As Neves disfrutará de un día mayormente soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes aprovechar el buen tiempo y salir a disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones meteorológicas serán favorables durante todo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-20T21:02:11.