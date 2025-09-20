El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia será del 100%. Durante este periodo, se anticipan tormentas y lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 18 grados, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 28 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación térmica más baja, haciendo que la temperatura percibida sea inferior a la real. A partir de la tarde, el viento cambiará ligeramente, manteniéndose en torno a los 15-19 km/h, lo que podría ayudar a dispersar algunas nubes, aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá.

En la tarde, a partir de las 14:00 horas, se espera una ligera disminución en la probabilidad de precipitaciones, aunque aún existe un 0% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto y las temperaturas oscilarán entre los 19 y 20 grados . La humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría generar un ambiente algo pesado.

Hacia el final del día, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias cesen, permitiendo que la temperatura descienda a unos 17 grados por la noche. La puesta de sol se producirá a las 20:36, marcando el final de un día que, aunque comenzará con condiciones adversas, podría ofrecer un respiro hacia la noche. En resumen, se recomienda a los habitantes de Vilanova de Arousa que se preparen para un día de lluvia y viento, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones húmedas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.