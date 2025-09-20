El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan estables, aunque la probabilidad de precipitación aumentará notablemente. Entre las 08:00 y las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos. Las precipitaciones serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en este periodo. Las tormentas también son una posibilidad, con un 75% de probabilidad de que se produzcan durante las primeras horas del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 12 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. A partir de las 14:00 horas, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, manteniendo velocidades de entre 10 y 14 km/h. Esto podría contribuir a un ligero descenso en la temperatura, que se espera que baje a unos 18 grados .

Durante la tarde, el cielo comenzará a despejarse gradualmente, aunque se mantendrá algo nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con un valor de 20 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, llegando a los 15 grados hacia el final del día.

La noche se presentará con cielos mayormente despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más fresco y agradable. La humedad comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 73% hacia las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:36, marcando el final de un día que, aunque comenzará con inclemencias, terminará con condiciones más favorables para disfrutar de la velada al aire libre.

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y se espera que la precipitación sea de aproximadamente 0.3 mm a 0.6 mm, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, las nubes altas darán paso a un cielo nuboso, que se mantendrá cubierto a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.