El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, se espera un tiempo variable en Vilaboa, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en la tarde, lo que podría dar lugar a algunas precipitaciones. Las probabilidades de lluvia son significativas, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Vilaboa necesiten paraguas.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 21 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia el mediodía. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la temperatura por la tarde, alcanzando hasta 21 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 50% y el 94% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cálido o más fresco de lo que realmente es.

El viento soplará desde el este y el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 02:00 y las 14:00 horas. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse descargas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá, y se espera que el tiempo se estabilice hacia la noche, con cielos despejados y temperaturas que descenderán a 15 grados.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo cambiante, con nubes y lluvias en las horas de la mañana y la tarde, seguido de un ambiente más despejado por la noche. Los residentes deben estar preparados para la lluvia y las tormentas, especialmente durante las horas centrales del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con posibilidades de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 02:00 y las 08:00, así como entre las 08:00 y las 14:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las horas más críticas.

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y periodos de cielo cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté mayormente nublado, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 03:00 y las 04:00, donde se prevé un cielo cubierto con lluvia escasa. Las precipitaciones serán ligeras, con valores que oscilarán entre 0.1 y 0.2 mm, lo que indica que, aunque habrá algo de lluvia, no se espera que cause inconvenientes significativos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.