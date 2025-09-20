El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 13 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas de la mañana. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las primeras lluvias comiencen a caer a partir de las 07:00 horas, con acumulados que podrían llegar hasta 0.4 mm en las horas de mayor actividad, entre las 08:00 y las 14:00 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en la franja horaria de 08:00 a 14:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vila de Cruces necesiten paraguas durante la mañana.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h, aumentando en intensidad durante la tarde, cuando se prevén rachas de hasta 25 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 02:00 y las 08:00 horas, y un 65% entre las 08:00 y las 14:00. Sin embargo, a medida que el día avance, la probabilidad de tormentas disminuirá, quedando en un 0% entre las 14:00 y las 20:00 horas.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se estabilicen, con una disminución de la nubosidad y la probabilidad de lluvias. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 12 grados, y la humedad comenzará a descender, proporcionando un respiro tras un día de clima inestable.

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se tornará más compleja, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde.

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán dando paso a un cielo cubierto, especialmente durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados , comenzando con un ambiente más fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.