El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 20 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 17 grados, y una humedad relativa que se mantendrá en torno al 73%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 20 grados.

A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Sin embargo, a partir de la tarde, se anticipa un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas y algunas nubes más densas. A pesar de este cambio en el estado del cielo, la probabilidad de precipitación se mantiene baja, con un 0% de posibilidades entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que la lluvia no será un factor a considerar durante la mayor parte del día.

El viento soplará desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 30 km/h, siendo más intenso durante las horas de la tarde. Este viento puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas costeras. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 65% de posibilidad de tormenta entre las 02:00 y las 08:00 horas, aunque esta probabilidad disminuye drásticamente a 0% en las horas posteriores. Esto indica que, si bien la mañana podría presentar condiciones inestables, la tarde y la noche se desarrollarán sin mayores complicaciones meteorológicas.

La calidad del aire se mantendrá en niveles aceptables, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. Con un cielo que se despejará a lo largo del día y temperaturas agradables, Vigo se presenta como un lugar ideal para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre. La jornada promete ser agradable, con un tiempo que invitará a salir y disfrutar de la belleza de la ciudad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de nubes altas y cubiertas. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera se presentará con un cielo nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se mantengan, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde la probabilidad de lluvia alcanza el 100%. Durante este periodo, se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.4 mm.

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con posibilidades de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 02:00 y las 08:00, así como entre las 08:00 y las 14:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las horas más críticas.

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos con lluvia escasa a partir de las 2:00 a.m. y durante la madrugada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% entre las 2:00 y las 8:00 a.m., y un 100% entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m., lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras en este periodo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.