El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada, las nubes altas darán paso a un cielo completamente cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde. A partir de las 07:00 horas, se espera que la situación se complique ligeramente con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100% entre las 02:00 y las 08:00, y nuevamente entre las 08:00 y las 14:00.

La temperatura en Valga se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 16 y 22 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con 16 grados, alcanzando un máximo de 22 grados hacia las 17:00. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 19 grados hacia las 19:00. La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 59% por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 29 km/h alrededor de las 20:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 55% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse algunas tormentas aisladas. Sin embargo, a partir de las 14:00, la probabilidad de precipitación y tormentas disminuirá considerablemente, permitiendo que el cielo se despeje ligeramente hacia la noche.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas en las primeras horas y temperaturas agradables, aunque la alta humedad y el viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca. Se recomienda a los habitantes estar preparados para posibles lluvias y tormentas durante la mañana, pero también disfrutar de un ambiente más despejado hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.