El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos a lo largo de la jornada. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 22 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas. La temperatura comenzará en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta los 17 grados en la tarde, antes de volver a subir ligeramente hacia la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día y bajando a un 53% por la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 80% de posibilidades de lluvia entre las 02:00 y las 08:00 horas, y un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto sugiere que las primeras horas de la mañana y la parte central del día serán las más propensas a recibir lluvias, aunque se espera que sean ligeras. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, con un 20% hasta las 20:00 horas, lo que podría permitir que el tiempo mejore hacia la tarde.

El viento soplará predominantemente del suroeste y del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, Tui experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones cambiantes y lleven paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.