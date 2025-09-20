El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 62% a las 00:00 horas y alcanzando un 96% en las primeras horas de la mañana. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 20:00 horas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un acumulado de 0.1 mm en las horas de la mañana y nuevamente en la tarde. La probabilidad de lluvia será más significativa entre las 08:00 y las 14:00 horas, alcanzando un 100%, lo que sugiere que es probable que se produzcan algunas lloviznas. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 60% en la mañana y un 65% en la tarde, lo que indica que, aunque hay riesgo de lluvia, las tormentas severas no son esperadas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. A partir de las 15:00 horas, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 37 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las temperaturas caigan a 16 grados hacia las 23:00 horas. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes podría limitarla en algunos momentos del día. En resumen, se anticipa un día mayormente nublado con algunas lluvias ligeras, temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para posibles chubascos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.