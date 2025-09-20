El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Soutomaior según los datos de la AEMET
El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 03:00 y las 04:00, donde se prevé un cielo cubierto con lluvia escasa. Las precipitaciones serán ligeras, con valores que oscilarán entre 0.1 y 0.2 mm, lo que indica que, aunque habrá algo de lluvia, no se espera que cause inconvenientes significativos.
La temperatura en las primeras horas del día se mantendrá en torno a los 18°C, descendiendo ligeramente a 16°C durante la mañana. A medida que se acerque la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 21°C en las horas más cálidas. Sin embargo, conforme avance la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 17°C hacia el final del día.
La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 73% al 94% durante la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque la brisa suave del sureste, con velocidades de entre 4 y 6 km/h, ayudará a mitigar un poco esta sensación. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 65% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas en la madrugada. Sin embargo, esta probabilidad disminuye drásticamente a 0% en las horas posteriores, lo que indica que el tiempo se estabilizará a medida que avance el día.
La visibilidad será buena en general, aunque podría verse ligeramente afectada por la nubosidad y las lluvias ligeras en las primeras horas. Los vientos serán moderados, con ráfagas que alcanzarán hasta 27 km/h desde el oeste durante la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable.
En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente nublado con algunas lluvias ligeras, temperaturas moderadas y una brisa suave que aportará frescura al ambiente. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante la mañana, pero a medida que avance el día, las condiciones mejorarán notablemente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.
