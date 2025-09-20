El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados , comenzando con un ambiente más fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de brumas y nieblas en las horas de la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, hay una probabilidad del 100% de lluvias ligeras entre las 8:00 y las 14:00 horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en total. Las lluvias serán escasas, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y generar un ambiente húmedo. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, aunque no se descartan algunas lloviznas ocasionales.

El viento soplará desde el norte y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 28 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de alrededor de 12 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la posible lluvia, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas agradables durante el día y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Se recomienda a los residentes estar preparados para las condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.