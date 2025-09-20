El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Sanxenxo se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las horas más críticas. Las lluvias serán escasas, pero podrían ir acompañadas de tormentas, con un 70% de probabilidad de tormenta en el mismo periodo. A partir de las 2 de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el cielo comience a despejarse hacia la tarde-noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople con mayor intensidad en las horas de la tarde, alcanzando rachas de hasta 29 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. Las direcciones del viento variarán, predominando del norte y noroeste hacia el final del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ocaso a las 20:36. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche, con una humedad que se estabilizará en torno al 75%.

En resumen, Sanxenxo experimentará un día de clima variable, con cielos cubiertos y posibilidades de lluvia, especialmente en las horas de la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.