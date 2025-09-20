El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C a la medianoche y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 15°C hacia las 09:00 horas. La humedad relativa será alta, alcanzando un 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 08:00 y las 14:00 horas, alcanzando un 100% en este intervalo. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser persistentes, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 23°C hacia las 16:00 horas. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con nubes que podrían dar paso a un tiempo más inestable. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 65% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada.

Hacia la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 14°C hacia las 23:00 horas. La humedad relativa se mantendrá alta, pero la disminución de las precipitaciones permitirá que la noche sea más tranquila. Los habitantes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de un cielo más despejado, ideal para observar las estrellas, aunque las temperaturas frescas invitarán a abrigarse.

En resumen, el día de hoy en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo variable, con nubes, posibilidad de lluvias y tormentas, y temperaturas que oscilarán entre los 15°C y 23°C. Se recomienda estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y disfrutar de las horas más tranquilas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.