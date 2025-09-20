El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos a lo largo de la jornada. A partir de las 2 de la madrugada, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, que se mantendrán hasta las 7 de la mañana, con una probabilidad de precipitación del 80% en este periodo.

La temperatura durante la mañana oscilará entre los 14 y 19 grados , siendo más fresca en las primeras horas y aumentando ligeramente hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% a las 6 de la mañana, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno en el ambiente. A medida que avance el día, la temperatura se estabilizará en torno a los 20 grados, con un leve descenso hacia la tarde.

El viento soplará desde el noreste al principio del día, con velocidades que alcanzarán los 7 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde. A partir de las 11 de la mañana, se espera que el viento cambie a dirección noroeste, con rachas que podrían llegar hasta los 30 km/h, especialmente en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescura, a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se anticipa un 55% entre las 2 y las 8 de la mañana, aumentando a un 65% entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Sin embargo, a partir de las 2 de la tarde, la probabilidad de tormentas y precipitaciones disminuirá considerablemente, con un 0% de probabilidad hasta el final del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que los rayos del sol hagan su aparición. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 15 grados a las 10 de la noche. La humedad relativa también disminuirá, lo que podría hacer que la noche sea más agradable.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo cambiante, con nubes y algunas lluvias al inicio, seguido de un periodo más despejado hacia la tarde y noche. Se recomienda a los habitantes estar preparados para posibles lluvias en las primeras horas del día y disfrutar de un tiempo más templado en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.