El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, las nubes altas darán paso a un cielo nuboso, que se mantendrá cubierto a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 70% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubosas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, hay una probabilidad del 100% de lluvia entre las 2 y las 8 de la mañana, y nuevamente entre las 8 y las 2 de la tarde. Se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause problemas significativos. Sin embargo, es recomendable que los residentes lleven paraguas o impermeables si planean salir durante estas horas.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad. A medida que avance el día, el viento se tornará más suave, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más agradables en comparación con las primeras horas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 17 grados a última hora del día. La puesta de sol se producirá a las 20:36, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, ofrecerá momentos de calma y temperaturas agradables. Los residentes de Ribadumia deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de disfrutar de algunos claros hacia el final de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.