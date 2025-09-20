El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Redondela según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y periodos de cielo cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté mayormente nublado, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados en las horas centrales del día.
A partir de la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. Se prevén lluvias escasas, especialmente entre las 7 y las 10 de la mañana, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 80% y el 100% en este periodo. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también está presente, con un 65% de probabilidad durante las mismas horas, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo.
La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 73% por la mañana y alcanzando picos del 94% en la tarde. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría llegar a un máximo de 22 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar un ambiente algo fresco, especialmente al caer la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día.
En resumen, Redondela experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y un ambiente húmedo. Se recomienda a los habitantes que estén preparados para posibles cambios en el tiempo, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde, y que lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir. La tarde podría ofrecer algunos claros, pero la inestabilidad del tiempo sugiere que es mejor estar atentos a las condiciones cambiantes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.
