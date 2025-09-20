El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y periodos de cielo cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté mayormente nublado, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados en las horas centrales del día.

A partir de la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. Se prevén lluvias escasas, especialmente entre las 7 y las 10 de la mañana, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 80% y el 100% en este periodo. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también está presente, con un 65% de probabilidad durante las mismas horas, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 73% por la mañana y alcanzando picos del 94% en la tarde. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría llegar a un máximo de 22 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar un ambiente algo fresco, especialmente al caer la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día.

En resumen, Redondela experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y un ambiente húmedo. Se recomienda a los habitantes que estén preparados para posibles cambios en el tiempo, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde, y que lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir. La tarde podría ofrecer algunos claros, pero la inestabilidad del tiempo sugiere que es mejor estar atentos a las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.