El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de sol a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que dominarán el cielo, aunque a medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados , con un leve descenso hacia la noche. En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 17 grados, que irán bajando gradualmente. La sensación térmica será algo más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 73% al final del día, alcanzando picos del 100% en las primeras horas de la mañana.

En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad del 100% de lluvias ligeras entre las 08:00 y las 14:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm. Las lluvias serán escasas, pero es recomendable llevar paraguas o impermeable si se planea salir durante la mañana y parte de la tarde. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se espera que el cielo comience a despejarse hacia la tarde-noche.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Durante las horas más cálidas, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. La combinación de viento y humedad podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan a valores más frescos, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena, aunque se recomienda estar atento a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad puede traer sorpresas.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras en la mañana, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la lluvia, siempre con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.