El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontevedra según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de sol a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que dominarán el cielo, aunque a medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente durante la tarde.
Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados , con un leve descenso hacia la noche. En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 17 grados, que irán bajando gradualmente. La sensación térmica será algo más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 73% al final del día, alcanzando picos del 100% en las primeras horas de la mañana.
En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad del 100% de lluvias ligeras entre las 08:00 y las 14:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm. Las lluvias serán escasas, pero es recomendable llevar paraguas o impermeable si se planea salir durante la mañana y parte de la tarde. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se espera que el cielo comience a despejarse hacia la tarde-noche.
El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Durante las horas más cálidas, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. La combinación de viento y humedad podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.
A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan a valores más frescos, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena, aunque se recomienda estar atento a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad puede traer sorpresas.
En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras en la mañana, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la lluvia, siempre con precaución.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- La calle Aragón logra su ansiado renacer comercial
- El acusado del crimen de Baiona rechaza una conformidad y renuncia a su abogado
- Amancio Ortega: “Todos en Inditex admiramos a Caste, y siempre ocupará un lugar muy especial en el corazón de la compañía”
- «No tengo dudas de que esta temporada marcaré muchos goles»
- La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52