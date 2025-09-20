El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% al amanecer, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que se mantendrán en torno a los 16 grados. Sin embargo, se espera que a partir de las 07:00 horas, la probabilidad de lluvia aumente, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y hasta 0.3 mm hacia el mediodía.

El viento soplará del sur a una velocidad moderada, alcanzando rachas de hasta 18 km/h en la mañana, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección suroeste, manteniendo velocidades similares, lo que contribuirá a la inestabilidad del tiempo.

En la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 21 grados , mientras que la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 52%. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 0% de posibilidad de precipitaciones entre las 14:00 y las 20:00 horas.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las estrellas sean visibles. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la noche.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas en la mañana, seguido de una tarde más tranquila y despejada. Se recomienda a los residentes llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.