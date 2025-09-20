El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 18 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de lluvia escasa, especialmente en las horas centrales. La probabilidad de precipitación será notable, alcanzando un 100% entre las 8:00 y las 14:00, lo que sugiere que es probable que los habitantes de Ponteareas se enfrenten a algunas lluvias ligeras durante este periodo. Sin embargo, la cantidad de lluvia no será significativa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los casos.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur y este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h desde el noreste en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente hacia la tarde.

La humedad será un factor constante, con niveles que se mantendrán por encima del 50% durante todo el día. Esto, junto con las temperaturas moderadas, puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que se acerque la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes después de un día mayormente nublado.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia ligera, temperaturas frescas y un aumento en la intensidad del viento hacia la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las condiciones cambiantes y disfrutar de los momentos de sol que puedan surgir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.