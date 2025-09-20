El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 80% entre las 08:00 y las 14:00, y un 100% en el mismo intervalo, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la tarde, antes de recuperarse hacia la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 92% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% de posibilidad de que se produzcan entre las 08:00 y las 14:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes, especialmente si planean actividades al aire libre. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá, y el tiempo se estabilizará, aunque las nubes persistirán.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes que lleven paraguas y se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y humedad a lo largo del día. La tarde podría ofrecer un respiro con menos probabilidades de lluvia, pero la nubosidad seguirá presente, manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.