El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con posibilidades de lluvia escasa, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en los periodos más críticos.

La temperatura se mantendrá relativamente estable a lo largo del día, comenzando en torno a los 18 grados en las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 16 grados por la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando a un 73% hacia el final de la jornada. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 26 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con la humedad. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y la posible mejora del tiempo hacia la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 65% de posibilidad entre las 2 y las 8 de la mañana, así como entre las 8 de la tarde y las 2 de la tarde. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormentas y precipitaciones disminuirá considerablemente, lo que permitirá que el cielo se despeje en algunas áreas.

Los habitantes de Poio deben estar preparados para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente húmedo. Es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante la mañana. A medida que avance el día, las condiciones podrían mejorar, ofreciendo un respiro a los que buscan disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.