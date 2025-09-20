El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un inicio de jornada con cielos mayormente cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. Durante las primeras horas, se espera que las nubes altas y los intervalos nubosos dominen el cielo, con temperaturas que rondarán los 18°C a primera hora de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 20°C en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia, aunque la cantidad esperada es mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Esto sugiere que, aunque la lluvia puede ser intermitente, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de la zona estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que alcance niveles altos, superando el 90% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose alrededor del 65% hacia la tarde.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 6 km/h. Sin embargo, a medida que el día progrese, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h desde el oeste y noroeste en las horas de la tarde. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas posteriores al mediodía.

A partir de la tarde, se prevé una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielos que podrían despejarse gradualmente. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando valores de alrededor de 15°C. La probabilidad de lluvia disminuirá significativamente después de las 14:00, y se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado durante la noche.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un inicio húmedo y nublado, con temperaturas agradables que darán paso a un ambiente más fresco hacia la tarde y la noche. Se aconseja a los residentes estar atentos a las condiciones cambiantes y disfrutar de las horas de sol que se prevén más tarde en el día.

