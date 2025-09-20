El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubosidad a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 20 y 21 grados, mientras que la humedad relativa alcanzará niveles altos, superando el 85%.

Durante la tarde, se prevé que la nubosidad continúe, con periodos de cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es significativa, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm en las horas más activas.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 34 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Esta situación podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría contribuir a la sensación de bochorno en algunas zonas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 20 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la visibilidad en carretera.

En la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que rondarán los 20 grados. La probabilidad de tormentas es baja, pero no se descartan algunas descargas eléctricas en las horas de la tarde, especialmente en áreas cercanas a la costa. La jornada concluirá con un ocaso a las 20:36, marcando el final de un día caracterizado por la inestabilidad climática y la presencia de nubosidad persistente. Es recomendable que los residentes y visitantes de Oia se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.