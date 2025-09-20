El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 60% al 100% en las primeras horas, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los habitantes de O Rosal tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% entre las 08:00 y las 14:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas. A partir de las 14:00, la probabilidad de tormentas disminuye considerablemente, aunque la posibilidad de lluvia se mantendrá.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y tormentas posibles, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Las temperaturas serán moderadas, pero la alta humedad y el viento podrían influir en la sensación térmica. Se aconseja a los residentes estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y tomar precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.