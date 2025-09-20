El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos a lo largo de la jornada. A partir de las 2 de la madrugada, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, que se mantendrán hasta las 5 de la mañana, con una probabilidad de precipitación del 80% en este periodo.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 100% entre las 8 y las 2 de la tarde, lo que sugiere que los habitantes de O Porriño deben estar preparados para posibles chubascos. La precipitación acumulada durante estas horas será de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será escasa, puede ser suficiente para mojar el suelo.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 15 y 19 grados , con un ligero descenso a medida que se acerque la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% a las 6 de la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 64% por la tarde.

El viento soplará desde el noreste al principio del día, con velocidades que alcanzarán los 7 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde, donde se espera que sople desde el noroeste con rachas que podrían llegar hasta los 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas del día.

A partir de las 2 de la tarde, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente, con cielos más despejados y temperaturas que alcanzarán un máximo de 22 grados . Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 0% durante la tarde, lo que sugiere que, aunque el cielo se despeje, no se esperan fenómenos severos.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado con algunas lluvias escasas en la mañana, seguido de una tarde más despejada y temperaturas agradables. Es recomendable que los residentes lleven paraguas y estén atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente durante las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.