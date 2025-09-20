El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, manteniendo esta condición hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 18 grados durante la mayor parte del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A partir de las 07:00 horas, se prevé un incremento en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en la mañana y hasta 0.4 mm en la tarde. Es recomendable que los residentes y visitantes de O Grove lleven paraguas o impermeables si planean salir, ya que las condiciones climáticas podrían resultar incómodas.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 29 km/h por la tarde. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 90% durante la mañana y comenzará a descender ligeramente hacia la tarde.

A medida que avance el día, se espera que el cielo comience a despejarse, especialmente después de las 14:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia disminuye a cero. Las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, alcanzando hasta 19 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, el cielo seguirá presentando intervalos de nubes, lo que podría dar lugar a un ambiente variable.

Por la tarde y al caer la noche, las condiciones meteorológicas mejorarán notablemente. Se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso a despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:36 horas. La temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas en la mañana, mejorando hacia la tarde. Se recomienda estar preparado para las lluvias iniciales, pero también aprovechar las condiciones más agradables que se presentarán más tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.