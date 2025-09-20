El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 20 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en la tarde y alcanzando un mínimo de 16 grados hacia la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean actividades al aire libre, ya que las condiciones podrían volverse incómodas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos más intensos. Sin embargo, a partir de las 14:00, la probabilidad de tormentas disminuye a cero, lo que sugiere que la tarde podría ser más tranquila, aunque aún con cielos cubiertos.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a 15 grados hacia el final del día, y la humedad comenzará a disminuir ligeramente, lo que podría ofrecer un respiro a los que han experimentado la alta humedad durante el día.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes y lluvias escasas, temperaturas moderadas y un viento notable. Es un día para estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.