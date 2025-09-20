El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos con lluvia escasa a partir de las 2:00 a.m. y durante la madrugada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% entre las 2:00 y las 8:00 a.m., y un 100% entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m., lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras en este periodo.

A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias escasas que podrían continuar hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo alrededor de las 3:00 p.m. con 20 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas más intensas en las horas de la tarde. Se prevé que el viento sea más fuerte entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m., con ráfagas que podrían llegar hasta los 28 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A partir de las 8:00 p.m., se espera que el cielo comience a despejarse, dando paso a un ambiente más tranquilo y despejado durante la noche. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% entre las 2:00 y las 8:00 a.m., y un 65% entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m., lo que indica que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas durante la mañana y parte de la tarde.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto, seguido de un gradual despeje hacia la noche. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas más frescas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.