El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con una transición a condiciones muy nubosas en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, la nubosidad persistirá, aunque se prevén momentos de cielo despejado, especialmente hacia el final de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 14 y 21 grados . Las primeras horas del día comenzarán con una temperatura de 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el sol se eleve, se alcanzarán temperaturas de hasta 21 grados en la tarde, proporcionando un ambiente templado antes de que caiga la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y alcanzando picos del 100% en las horas más húmedas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas centrales, cuando la combinación de temperatura y humedad puede resultar incómoda para algunos. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría ofrecer un alivio temporal.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa una probabilidad del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que las primeras horas del día podrían estar acompañadas de lluvias ligeras. Se prevé que la precipitación acumulada sea mínima, con valores que no superan los 0.3 mm. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el resto del día permanezca seco.

El viento soplará mayormente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

En resumen, Moraña experimentará un día nublado con temperaturas agradables, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda a los residentes estar preparados para un tiempo variable y disfrutar de las breves ventanas de sol que se presenten a lo largo del día.

