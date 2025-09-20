El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia escasa. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los casos. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles tormentas, ya que la probabilidad de tormenta también se incrementa durante este periodo, alcanzando un 65%.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 62% por la mañana y alcanzando el 100% en las horas más críticas de la lluvia. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría ofrecer un respiro en la sensación térmica.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

A partir de las 15:00 horas, se espera que el cielo comience a despejarse, dando paso a momentos de sol intercalados con nubes. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 19 grados hacia el final de la tarde. La noche se presentará más despejada, con temperaturas que rondarán los 15 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más agradable.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para la lluvia durante la mañana y la primera parte de la tarde, y aprovechar la mejora del tiempo hacia el final del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.