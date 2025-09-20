El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con posibilidades de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 02:00 y las 08:00, así como entre las 08:00 y las 14:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las horas más críticas.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 17 grados, que irán descendiendo ligeramente hacia la tarde. A medida que se acerque la noche, se prevé que la temperatura baje a unos 16 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 90% hasta bien entrada la tarde. Esto, combinado con el cielo cubierto, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La humedad comenzará a disminuir hacia la tarde, pero se mantendrá en niveles relativamente altos.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. A medida que el día avance, el viento se tornará más constante, lo que podría ayudar a dispersar algunas de las nubes, aunque no se espera que esto afecte significativamente la probabilidad de lluvia.

En resumen, Moaña experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para el tiempo, ya que las condiciones podrían ser incómodas, especialmente durante las horas de mayor humedad y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.