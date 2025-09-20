El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una transición hacia condiciones más inestables a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 20 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las horas más frías, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes se intensifiquen, y para el periodo de la tarde, el cielo estará completamente cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 20 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia de viento.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidades de lluvia entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulados que no superarán los 0.2 mm, pero la posibilidad de tormentas es alta, alcanzando un 70% en las primeras horas del día. Esto sugiere que los habitantes de Meis deben estar preparados para condiciones cambiantes, especialmente durante la mañana y el mediodía.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 29 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente. La dirección del viento cambiará hacia el oeste y noroeste al caer la tarde, lo que podría traer consigo un ligero descenso en las temperaturas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando mínimos de 10 grados hacia la medianoche. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes y posibilidades de lluvia, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para cambios en el tiempo y tomar precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.