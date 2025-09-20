El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga estable, rondando los 18 grados, pero la probabilidad de precipitación será notable. Según los datos, hay un 100% de probabilidad de lluvia entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente tormentosas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en este periodo.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque se espera que la probabilidad de lluvia disminuya a cero entre las 2 y las 8 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 19 grados, ofreciendo un leve respiro del tiempo más fresco de la mañana. Sin embargo, la humedad seguirá siendo elevada, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 16 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 30 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, aunque no se prevén condiciones adversas.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto, pero las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 16 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a una sensación de frescor. La visibilidad podría verse afectada por la niebla o la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, los habitantes de Meaño deben estar preparados para un día mayormente cubierto, con lluvias ligeras en las primeras horas y un ambiente fresco y húmedo a lo largo del día. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.