El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marín según los datos de la AEMET
El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera grisácea que persistirá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con momentos de nubosidad más intensa.
Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, que irá aumentando ligeramente durante las horas centrales del día. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que se sitúe en torno a los 20 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 100% en las horas más frescas. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.
En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 100% de lluvia entre las 02:00 y las 08:00 horas, así como entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm en total. Sin embargo, es importante estar preparado para posibles chubascos ligeros durante la mañana y la primera parte de la tarde.
El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, aumentando en intensidad a lo largo del día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en zonas abiertas.
A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nuboso. Las condiciones meteorológicas mejorarán hacia la noche, con temperaturas que descenderán a los 14 grados y un cielo que se despejará, permitiendo disfrutar de una noche más tranquila.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.
