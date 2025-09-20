El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán dando paso a un cielo cubierto, especialmente durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, con un 100% de posibilidad de lluvias ligeras. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm. A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un 10% entre las 14:00 y las 20:00 horas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h en las horas más activas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 7 y 15 km/h en la mañana, aumentando a medida que se acerque la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 50% por la tarde.

A lo largo del día, se espera que la visibilidad sea buena, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia. Las condiciones meteorológicas sugieren que los habitantes de Lalín deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente durante la mañana y parte de la tarde.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy será mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas agradables, aunque frescas por el viento. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.