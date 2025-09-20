El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El 20 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura constante de 17 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

A partir de las 6 de la mañana, se prevé la llegada de tormentas y lluvias escasas, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2 y las 8 de la mañana. Durante este periodo, se espera que caigan entre 0.1 y 0.2 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que acentuará la sensación de bochorno.

A medida que el día avanza, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 70% hasta las 8 de la mañana, disminuyendo a un 65% entre las 8 y las 2 de la tarde. Sin embargo, a partir de las 2 de la tarde, la probabilidad de tormenta y precipitación caerá a cero, lo que permitirá que el tiempo se estabilice y se despeje gradualmente. A partir de las 10 de la mañana, se espera que el cielo comience a despejarse, dando paso a un ambiente más soleado y agradable.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 18 km/h a lo largo del día. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente durante las horas más nubladas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 19 grados a las 3 de la tarde y bajando a 16 grados hacia el final del día. La humedad relativa también comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más cómoda al caer la tarde.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras en la mañana, seguido de un gradual despeje y temperaturas agradables por la tarde. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir temprano, pero a medida que avance el día, las condiciones mejorarán notablemente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.