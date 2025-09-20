El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán cubiertas, alcanzando temperaturas máximas de hasta 21 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, superando el 85% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 100% durante la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. A partir de las 07:00, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, con un 85% de posibilidades de precipitaciones entre las 02:00 y las 08:00, y un 100% entre las 08:00 y las 14:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas más críticas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, se espera que el viento cambie a dirección norte, manteniendo su intensidad.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidades entre las 02:00 y las 08:00, y un 65% entre las 08:00 y las 14:00. Sin embargo, a partir de las 14:00, la probabilidad de tormentas y precipitaciones disminuirá considerablemente, lo que permitirá que el tiempo se estabilice hacia la tarde y la noche.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 20 grados hacia las 19:00. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 18 grados y una humedad que comenzará a bajar, lo que proporcionará un respiro tras un día de condiciones inestables.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas y temperaturas agradables, aunque la alta humedad y el viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo habitual. Se recomienda a los residentes estar preparados para posibles lluvias y tormentas durante las horas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.