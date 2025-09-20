El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a un cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, con mínimas de 16 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 58% y el 94% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cálido o más fresco de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, hay una probabilidad significativa de lluvia, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las horas más críticas. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuye drásticamente, y no se esperan precipitaciones significativas en la tarde y noche.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento cambiará gradualmente a dirección norte y noroeste, manteniendo una intensidad moderada.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad de que se produzcan entre las 08:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de la tarde, esta probabilidad se reduce a cero, lo que sugiere que las condiciones mejorarán hacia el final del día.

En resumen, Gondomar experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia en la mañana y temperaturas agradables, aunque la alta humedad y el viento podrían influir en la sensación térmica. Se recomienda a los residentes estar preparados para la lluvia en las primeras horas y disfrutar de una tarde más tranquila.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.