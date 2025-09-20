El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, y se prevé que a partir de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, la probabilidad de precipitaciones se eleve considerablemente. Las lluvias serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las horas más críticas. La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, especialmente en la tarde y noche. Esto puede hacer que la percepción de frío sea más intensa, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Este viento puede contribuir a la dispersión de las nubes, aunque no se espera que afecte significativamente la probabilidad de lluvia.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Los residentes deben estar atentos a las condiciones climáticas y prepararse para posibles tormentas. La combinación de humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.