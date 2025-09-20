El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se tornará más compleja, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, que irá calentándose ligeramente hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 61% en las horas de la tarde y subiendo a un 79% por la noche, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 100% de lluvia entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos durante este periodo. Las cantidades de lluvia esperadas son escasas, con acumulaciones que podrían rondar entre 0.1 y 0.3 mm. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles tormentas, ya que la probabilidad de tormenta es del 70% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 60% entre las 8:00 y las 14:00 horas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas más activas de la mañana. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección oeste y noroeste, con velocidades que podrían llegar a los 14 km/h por la tarde.

Es recomendable que los habitantes de A Estrada se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas o impermeables, especialmente si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La combinación de nubes, humedad y viento puede hacer que el día se sienta más fresco de lo habitual, por lo que se sugiere vestirse en capas para mayor comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.