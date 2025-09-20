El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cuntis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, que darán paso a un ambiente nuboso y posteriormente a un cielo completamente cubierto. Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 15 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.
La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que comiencen a partir de las 07:00 horas, con una probabilidad del 100% de lluvia entre las 02:00 y las 08:00 horas, y nuevamente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en total. Sin embargo, la posibilidad de tormentas eléctricas es notable, con un 70% de probabilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 60% en la franja horaria de la mañana.
El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad.
A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 15 grados hacia las 22:00 horas. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y las lluvias intermitentes, por lo que se recomienda precaución al conducir.
En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes y lluvias intermitentes, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben planificarse con precaución debido a la posibilidad de lluvia y tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.
