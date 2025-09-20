El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 20 de septiembre

El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y se espera que la precipitación sea de aproximadamente 0.3 mm a 0.6 mm, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 16-17 grados , con una ligera subida a 18 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. El viento soplará del suroeste a velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h, aumentando ligeramente en la tarde.

Entre las 8 y las 2 de la tarde, la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 100%, con un 70% de probabilidad de tormenta. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas, especialmente en las horas centrales del día. La lluvia será escasa, pero suficiente para causar incomodidades y posiblemente afectar actividades al aire libre.

A partir de las 2 de la tarde, se espera una mejora en las condiciones meteorológicas. La probabilidad de lluvia disminuirá a cero, y el cielo comenzará a despejarse gradualmente. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 21 grados , proporcionando un respiro tras la inestabilidad matutina. La humedad comenzará a descender, lo que hará que la tarde sea más agradable.

El viento cambiará de dirección hacia el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación más fresca en comparación con la mañana. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche.

En resumen, el día en Catoira comenzará con cielos cubiertos y lluvias, pero se espera que las condiciones mejoren a medida que avance la tarde, ofreciendo un tiempo más templado y despejado para disfrutar de la noche. Los residentes deben estar preparados para las inclemencias de la mañana, pero también pueden anticipar un final de jornada más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-19T20:57:12.